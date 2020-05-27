Саммиты БРИКС и ШОС переносятся на более поздний срок

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Саммиты БРИКС и ШОС, запланированные на 21–23 июля, перенесут на более поздний срок, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Встречи лидеров стран БРИКС и заседание Совета глав государств – членов ШОС должны пройти в Санкт-Петербурге.

Новые даты будут зависеть от эпидемиологической ситуации в странах объединений и в мире в целом.

В начале мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии конкретики по срокам и формату проведения саммита стран – членов СБ ООН.