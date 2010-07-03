Путин рассказал о "боях без правил" в мировой экономике

Россия призывает совместными усилиями восстановить справедливость в мировой экономике и отказаться от "боев без правил", заявил Владимир Путин на совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которое проходит в Душанбе.
По его словам, торговые войны разгораются во всем мире.
"Фактически идут бои без правил с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами. И сейчас как никогда востребованы наши коллективные усилия, чтобы найти выход из этой ситуации", – приводит слова Путина РИА Новости.
Российский лидер отметил, что необходимо восстановить доверие, а также утвердить нормы справедливого взаимодействия в экономике.
"В качестве первого шага нужно хотя бы вывести из-под торговых и санкционных ограничений социально-гуманитарную сферу. Имею в виду товары первой необходимости, лекарства, медицинское оборудование", – сказал президент.
В рамках ПМЭФ, который проходил с 6 до 8 июня, российский лидер призвал оградить лекарства и товары первой необходимости от торговых войн. По словам главы государства, в последние годы формально отмечается рост глобальной экономики, но на деле нынешняя модель экономических отношений находится в кризисе, который нужно преодолеть.
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