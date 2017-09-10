Явка на выборах в Москве может составить 15 процентов – прогноз МГИК

Фото: портал Москва 24/Татьяна Уханова

Итоговая явка избирателей на выборах муниципальных депутатов в столице может превысить 15 процентов. Такой прогноз сделал глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

Он отметил, что эта цифра может вырасти за счет голосовавших на дому. Пока их голос не учтен, так как не все члены комиссий вернулись на участки.

При этом первоначальный прогноз был меньше, чем показатели на прошлых муниципальных выборах.

10 сентября в Москве выбирали муниципальных депутатов, которые будут представлять интересы жителей в 124 столичных районах и городском округе Троицк.

На избирательных участках по традиции работал Общественный штаб по наблюдению за выборами. К его работе привлекли политические партии, выдвинувшие своих кандидатов.

Как отметил Глава Общественного штаба Михаил Барщевский, серьезных нарушений во время голосования не зафиксировано.