Обмен заключенными между РФ и США должен обсуждаться в тишине – Песков

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Обмен заключенными между Россией и Соединенными Штатами должен обсуждаться в тишине. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мы не говорим об этом и всех призываем молчать на эту тему. <...> Подобные дела могут обсуждаться только в тишине", – цитирует его ТАСС.

Ранее российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов отмечал, что дипломаты будут добиваться возвращения на родину граждан, которые отбывают наказание в США. Он подчеркивал, что вопрос возможного обмена граждан двух государств является чувствительным и важным.

До этого американский лидер Джо Байден поддержал план обменять россиянина Виктора Бута на Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Детали инициативы, направленной Москвой, не уточнялись.

В феврале Грайнер задержали в московском аэропорту Шереметьево. После досмотра ее вещей у спортсменки нашли электронные устройства для курения с жидкостью, которая имела необычный запах. После исследований выяснилось, что это было гашишное масло, которое в РФ считается наркотиком.

В августе суд приговорил Грайнер к 9 годам лишения свободы и штрафу в размере одного миллиона рублей.



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