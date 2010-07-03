Умер чилийский кинорежиссер Себастьян Аларкон

Чилийский кинорежиссер и сценарист Себастьян Аларкон умер на 71-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости.
"Скончался вчера вечером, где-то в 11 часов ночи. У него была онкология, буквально за две недели "сгорел", – рассказала бывшая жена режиссера, киновед Татьяна Яковлева.
Прощание пройдет в московском Доме кино 4 июля в 11:00. Заявление в связи со смертью режиссера обнародовала Национальная кинотека Чили, отметив, что несколько месяцев назад Аларкон разрешил кинотеке защиту и использование своих работ в Сети.
Аларкон родился в Чили. Долгое время он жил и работал в СССР, где обосновался с 1969 года. В конце 1990-х вернулся на родину. Там он занимался режиссурой и продолжал сотрудничество с российским кинематографом.
Аларкон снял фильмы "Ягуар", "Агенты КГБ тоже влюбляются", "Испанская актриса для русского министра" и другие.
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