Умер чилийский кинорежиссер Себастьян Аларкон

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Чилийский кинорежиссер и сценарист Себастьян Аларкон умер на 71-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости.

"Скончался вчера вечером, где-то в 11 часов ночи. У него была онкология, буквально за две недели "сгорел", – рассказала бывшая жена режиссера, киновед Татьяна Яковлева.

Прощание пройдет в московском Доме кино 4 июля в 11:00. Заявление в связи со смертью режиссера обнародовала Национальная кинотека Чили, отметив, что несколько месяцев назад Аларкон разрешил кинотеке защиту и использование своих работ в Сети.

Аларкон родился в Чили. Долгое время он жил и работал в СССР, где обосновался с 1969 года. В конце 1990-х вернулся на родину. Там он занимался режиссурой и продолжал сотрудничество с российским кинематографом.

Аларкон снял фильмы "Ягуар", "Агенты КГБ тоже влюбляются", "Испанская актриса для русского министра" и другие.

