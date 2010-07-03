Умер французский актер Мишель Омон

Фото: кадр из фильма "Париж-Манхэттен”, режиссер Софи Лелуш

Французский актер театра и кино Мишель Омон умер в ночь со среды на четверг в возрасте 82 лет. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на костюмершу актера Паскаль Бордэ.

Омон родился 15 октября 1936 года в Париже. Окончил Высшую национальную консерваторию драматического искусства. За свою карьеру актер снялся более чем в 150 фильмах. Чаще всего ему доставались роли второго плана.

Среди наиболее знаменитых работ актера – роль директора магазина в фильме Франсиса Вебера "Игрушка" (Le Jouet, 1976) и отца пропавшего подростка в ленте "Папаши" (Les Compères, 1983).

Омон трижды был номинирован на престижную кинопремию "Сезар".