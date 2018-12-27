Скончался актер Дмитрий Матвеев

Фото: facebook.com/ohartulari

Киноактер, мастер дубляжа Дмитрий Матвеев ушел из жизни 25 декабря. Ему было 65 лет. Печальную новость сообщил друг актера Олег Хартулари. Он попрощался с товарищем на своей странице в социальной сети Facebook.

Дмитрий Матвеев родился 12 марта 1953 года в городе Потсдам в ГДР. Потом семья вернулась в СССР. В 1981 году он окончил ВГИК и попал на "Мосфильм", где проработал 10 лет.

Матвеев сыграл более чем в 30 фильмах и сериалах. Среди них "Государственная граница. Год сорок первый", "Осенний марафон", "Безмолвный свидетель" и "Обреченная стать звездой".

Актер известен тем, что озвучивал известных иностранных актеров, среди которых Вин Дизель, Сильвестр Сталлоне и Мэл Гибсон.

Голосом Матвеева "говорят" Дарт Вейдер в фильме "Звёздные войны: Эпизод 4 – Новая надежда", рядовой Капарзо из фильма "Спасти рядового Райана", Мартин Риггз из "Смертельного оружия – 4".

Последней его работой в дубляже стал фильм "Гравитация". В этом кино он озвучивал актера Джорджа Клуни.