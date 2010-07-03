Умер известный хоккейный тренер Владимир Мариничев

Бывший главный хоккейного клуба "Амур", заслуженный тренер России Владимир Мариничев скончался в возрасте 66 лет. Об этом сообщает пресс-служба хабаровского клуба.
Мариничев возглавил "Амур" в сезоне 1998/1999, когда команда находилась на 19-м месте в турнирной таблице. Под руководством специалиста клуб завершил сезон на десятой строчке.
В сезоне 2000/2001 "Амур" продемонстрировал лучший результат в своей истории, финишировав на девятом месте.
Третье пришествие специалиста в хабаровскую команду произошел в 2006 году. Специалист заложил фундамент, благодаря которому два года спустя клуб смог выйти в плей-офф Суперлиги. С 2013 года Мариничев возглавлял СДЮСШОР "Атлант" (Мытищи).
"В сердцах болельщиков хабаровского хоккея Владимир Витальевич всегда был и будет оставаться творцом тех самых ярких побед, которые призвали под своды ледовой арены новых поклонников этой игры в нашем городе", – говорится в сообщении пресс-службы ХК "Амур".
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