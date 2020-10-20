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В мире

15:59

Знаменитый испанский диджей Хосе Падилья умер от рака

утраты культура

Фото: facebook.com/JOSEPADILLAIBZ

Умер известный испанский диджей и продюсер, популяризатор музыки в стиле чилаут Хосе Падилья. Об этом говорится на его странице в Facebook.

Как рассказали его близкие, Падилья умер 18 октября, находясь на Ибице. Они поблагодарили всех тех, кто помогал и поддерживал диджея в последние месяцы его жизни.

Летом музыкант сообщил, что из-за коронавируса потерял доходы и объявил сбор средств на свое лечение. Он скончался в больнице Can Misses в возрасте 64 лет, у него диагностировали рак кишечника.

Хосе Падилья родился в Барселоне в 1955 году. В 1970-е он переехал на Ибицу, где в 1990-е стал известен как резидент бара Cafe del Mar.

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