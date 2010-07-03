Умер народный художник РФ Стален Волков

Фото: http://www.kino-teatr.ru

Умер советский художник-постановщик Стален Волков. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.

Народный художник ушел из жизни 13 июля в возрасте 93 лет. Прощание пройдет 18 июля в 12:00 в морге ЦКБ.

Стален Никандрович родился 7 сентября 1925 года в Харькове. В 1954 году Волков окончил с отличием художественный факультет ВГИК. Всю свою жизнь он проработал художником-постановщиком в киностудии "Мосфильм". В 1992 году ему было присвоено звание Народного художника России.

Огромная часть поставленных им работ вошла в золотую коллекцию отечественного кино, среди которых – "Идиот", "Белые ночи", "Живые и мертвые", "Директор", "Чаша терпения", "Царь Иван Грозный" и другие картины.

Помимо производства фильмов, Волков любил вкладывать свой приобретенный с годами опыт в юных кинематографистов. Художник на протяжении долго времени преподавал историю искусств в Гуманитарном институте.