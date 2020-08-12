Умер американский миллиардер Самнер Редстоун

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Американский миллиардер Самнер Редстоун скончался в возрасте 97 лет. Об этом сообщает "Газета.ру".

Редстоун последние годы выступал контролирующим акционером сразу двух крупных холдингов – Viacom и CBS. Предпринимателя считали одним из самых влиятельных медиамагнатов мира – его состояние оценивалось в 3,9 миллиарда долларов.

Самнер Редстоун (Ротстейн при рождении) появился на свет в 1923 году в Бостоне, штат Массачусетс, в еврейской семье русских эмигрантов.

После Второй мировой войны будущий миллиардер учился в Юридическом Университете Джорджтауна и некоторое время работал по специальности – даже открыл собственную практику. Впоследствии он присоединился к отцу в семейной компании National Amusements.