Умер композитор Ариф Меликов

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Народный артист СССР, композитор Ариф Меликов ушел из жизни в возрасте 85 лет. Артист скончался в Баку, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства культуры Азербайджана.

В министерстве отметили, что церемония прощания пройдет в Бакинской музыкальной академии в четверг. Меликова похоронят в первой Аллее почетного захоронения.

Ариф Меликов родился 13 сентября 1933 года в Баку. Известность ему принес написанный в 1961 году балет "Легенда о любви". В 1986 году Меликов был удостоен звания народного артиста СССР.