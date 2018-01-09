Скончался обладатель Кубка СССР по футболу Валерий Матюнин

Фото: mosff.ru
Футболист Валерий Матюнин, ставший обладателем Кубка СССР по футболу в 1984 году в составе московского "Динамо", скончался 9 января на 58-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте Московской федерации футбола.
Как подчеркнули в федерации, даже после завершения спортивной карьеры Матюнин принимал активное участие в футбольной жизни столицы и, в частности, был судьей на матчах различного уровня. "Валерий Матюнин был регулярным участником турнира "Негаснущие звезды", одерживал победы с командой "Динамо" и становился лучшим бомбардиром всего турнира. На футбольном поле и оборвалась жизнь прославленного футболиста", – сказано в сообщении МФФ.
Уточняется, что в период с 1979 по 1986 год Валерий Матюнин играл за московское "Динамо". Завершив карьеру в спорте в 1995 году, он работал арбитром, а также был членом президиума Московской федерации футбола и председателем комитета ветеранов МФФ,
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