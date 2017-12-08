Умер народный артист СССР Владимир Курбет

Фото: ТАСС/Михаил Потырнике
Народный артист СССР Владимир Курбет умер на 87-м году жизни. Об этом сообщил советник президента Молдавии по просвещению, культуре и исследованиям Корнелиу Попович, передает "Газета.ру".
Курбет руководил всемирно известным Национальным академическим ансамблем народных танцев Молдавии "Жок". Артиста не стало 8 декабря.
"С глубокой скорбью узнал, что маэстро Владимир Курбет покинул нас сегодня утром. Выражаю искренние соболезнования семье и близким", – написал Попович.
"Жок" – один из главных популяризаторов народной молдавской музыки и танцев. Его основали после войны, в августе 1945 года. Создателем был хореограф Леонид Зальцман, затем его художественным руководителем стал Йосиф Слуцкер, один из сподвижников руководителя Государственного ансамбля народного танца СССР Игоря Моисеева. В 1958 году ансамбль получил название "Жок", его возглавил Владимир Курбет, который руководил им с тех пор.
Всемирную известность коллективу принесли спектакли "Хора маре", "Бэтута", "Молдовеняска", "Сырба", сюита "Карпаты", музыкально-хореографическая поэма "Дрэгайка" и многие другие постановки.
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