Умер аниматор киностудии Disney Милтон Квон

В США умер один из последних художников-аниматоров, работавших на киностудию Disney в ее "золотую эру", Милтон Квон, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Ему было 105 лет. Квон ушел из жизни от старости. Произошло это еще 18 июня.
Сын Квона рассказал, что аниматор скончался в своем доме в городе Торранс штата Калифорния. Он продолжал рисовать до самой смерти. На вопрос о секрете своего долголетия Квон отвечал, что дело в хорошей жене и китайской еде.
Квон работал над отрывками "Вальс цветов" и "Арабский танец" в диснеевской "Фантазии" 1940 года, а также в качестве первого помощника аниматора работал над мультфильмом "Дамбо" (1941). Помимо этого, он сыграл в нескольких фильмах и телевизионных сериалах.
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