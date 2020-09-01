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Спорт

03:10

Скончался бывший капитан ФК "Локомотив" Петров

утраты спорт

Фото: пресс-служба ФК "Локомотив"

Не стало экс-капитана московского футбольного клуба "Локомотив" Бориса Петрова. Об этом информирует сайт команды.

Известно, что Петров ушел из жизни в возрасте 82 лет.

Как отметила вдова футболиста Валентина Иванова, муж никогда не любил обращаться за помощью к врачам.

"Когда ему стало плохо, вызвали скорую. Увезли в больницу, мы приехали туда с ним. Вернулись, а на следующий день звонят, говорят, что его не стало", – передает слова Ивановой пресс-служба клуба.

Петров начал играть за "Локомотив" в 1965 году. Позднее игрок стал капитаном команды. В составе столичного клуба Петров провел 5 сезонов, сыграв 110 матчей и забив 11 голов.

Кроме того, футболист выступал за московский "Спартак" и ЦСКА. С 1976 по 1983 год Петров работал в тренерском штабе "Локомотива".

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