85 нелегалов прописала москвичка в своей квартире в ЗАО

Столичные полицейские нашли "резиновую" квартиру на западе Москвы. Ее хозяйка прописала у себя 85 нелегалов.

Как сообщает пресс-служба московского главка МВД, с сентября 2013 года 66-летняя москвичка за вознаграждение зарегистрировала в своей квартире 85 приезжих из Средней Азии, заведомо зная, что они не будут проживать на ее жилплощади.

В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статье "Организация незаконной миграции", в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.



