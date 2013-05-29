За оккультное убийство в Вальпургиеву ночь мужчину осудили на 4 года

Жителя Подмосковья осудили за убийство во время оккультного обряда на кладбище. За надругательство над телами умерших и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, 19-летнего оккультиста приговорили 4 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии общего режима.

По версии следствия, в ночь на 1 мая 2012 года он вместе со своим 21-летним знакомым решил отпраздновать Вальпургиеву ночь. Молодые люди пришли на кладбище города Рошаль, где застали спящего на земле мужчину. Они избили его самодельными нунчаками и нанесли 28 колото-резаных ранений. От полученной травм мужчина скончался на месте. После этого они вырезали у него на лбу ножом свастику, пытаясь отвести от себя подозрения.

Полицейским удалось задержать подозреваемых, а в ходе расследования выяснились новые эпизоды их преступной деятельности. Так, в 2010 году 21-мужчина зарезал своего знакомого, с которым он грабил дачи и который дал признательные показания по делу. Но на этом убийца не остановился - он отрубил погибшему голову, положил ее на муравейник, а тело закопал в яму. Спустя два года он рассказал своему другу об убийстве, после чего оба раскопали его могилу и совершили оккультный обряд с телом умершего.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Московской области, у 21-летнего молодого человека было выявлено расстройство психики. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.