200 российских туристов все еще не могут вылететь из Болгарии

03 сентября 2012, 17:36
Около 200 российских туристов - клиентов туроператора "Черри Тур" - по-прежнему не могут вылететь из Болгарии из-за банкротства компании. Еще около 200 человек в этом году не смогут вылететь на отдых из России.
"Всего в Болгарии сейчас около 150 туристов, из них более 100 - клиенты туроператора. Около 15 человек отдыхают в Черногории, около 20 - в Хорватии, еще порядка 200 туристов не смогут вылететь по путевкам "ЧерриТур" из России в различные даты", - сообщил РИА Новости глава Объединения туроператоров по выездному туризму "Ростурпомощь" Эдуард Кузнецов.
"Сейчас мы находимся в контакте с руководством компании, получили все списки с телефонами туристов и турагентств. В основном у компании были блоки мест на рейсах Bulgarian Air и других перевозчиков - S7, ЮтЭйр. Плюс чартер компании "Руслайн", перед которой у "ЧерриТур" долг, и которая уже в Болгарию не полетит. Мы будем искать возможности вывезти туристов. Ближайшая горячая дата - 4 сентября. Думаю, что интересы туристов мы защитить сможем и больших неудобств у них не будет, хотя от имени туриндустрии я приношу им свои извинения", - подчеркнул Кузнецов.
В воскресенье российский туроператор "ЧерриТур" официально приостановил деятельность. Проблемы с возвращением в Россию возникли у нескольких десятков российских туристов - клиентов компании, которые не могли вылететь из хорватского города Пула. В понедельник у клиентов туроператора, отдыхающих в Болгарии, потребовали повторной оплаты отелей гиды принимающего туроператора Vassy, болгарского партнера "ЧерриТур".
В Федеральном агентстве по туризму открыта "горячая линия" для туристов, пострадавших от действий (или бездействия) туроператора "Черри-тур".
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