В Шереметьеве восстановили уровень влажности в багажном тоннеле

24 июля, 18:29
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Работы по восстановлению пропускной способности системы транспортировки трансферного багажа по тоннелю межтерминального перехода в Шереметьеве продолжаются, уровень влажности привели в норму. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.
"Аэропорт сейчас восстанавливает пропускную способность системы перемещения багажа по тоннелю межтерминального перехода. В багажном тоннеле уже начали действовать 20 осушительных установок", – говорится в сообщении.
Уточняется, что в ближайшее время по результатам анализа тестовой эксплуатации проведут доработку системы воздухообмена в багажном тоннеле.
Ранее в Шереметьеве предложили пассажирам самостоятельно получать и сдавать багаж на рейсы с 23 до 30 июля для того, чтобы его доставили вовремя в пункт назначения.
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