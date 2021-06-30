Купить абонементы на парковку со шлагбаумом на текущий месяц можно будет в Москве с 1 июля

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В Москве покупка абонементов на парковку со шлагбаумом на текущий месяц станет доступна с 1 июля, сообщает пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

"С 1 июля приобрести абонемент на парковку можно на текущий месяц – с 1 по 10 число, при наличии свободных мест. Приобрести абонемент на следующий месяц стало возможным в течение всего текущего месяца. Это значит, что у автомобилистов появится больше возможностей купить абонемент на парковку", – утверждается в сообщении.

Также в пресс-службе учреждения уточнили, что абонемент позволит оставлять автомобиль на парковке со шлагбаумом на протяжении календарного, так как за машиной всегда будет зарезервировано парковочное место. Продлить абонемент, приобретенный ранее, на следующий месяц можно с 1-го числа, но не позднее, чем за пять дней до конца месяца.

Новые абонементы поступают в продажу за пять дней до начала следующего месяца. Вместе с тем москвичи могут привязать свои ключи от парковки к карте "Тройка". А если абонемент уже записан на "Тройку", то получение отдельного ключа в Сервисном центре не понадобится – въехать на парковку можно будет по карте.

Ранее стало известно, что до конца текущего года в 12 столичных районах появятся новые парковки для резидентов. Сейчас по всей Москве их больше 700, но уже через полгода будет больше 1 000.

