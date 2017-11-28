Зимнее расписание электричек Московского региона вступит в силу с 10 декабря

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) опубликовала новое расписание пригородных электричек Московского региона, которое вступит в силу 10 декабря. Об этом говорится в сообщении компании.
"C 10 декабря вступает в силу новое расписание пригородных поездов Центральной ППК на 2017–2018 годы. Основные изменения в новом графике на 2017–2018 годы коснутся увеличения размеров движения поездов в часы пик на нескольких направлениях, а также назначения дополнительных поездов "Экспресс", − говорится в сообщении.
Новое расписание опубликовано на сайте компании.
Ранее сообщалось, что поезда по первой линии Московских центральных диаметров (МЦД1 – конечные остановки Лобня и Одинцово) будут ходить с интервалом в 6 минут.
Первые две ветки от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска планируется открыть в конце 2018 – середине 2019 годов. Для этого необходимо подготовить городскую инфраструктуру.
В начале ноября мэр Москвы Сергей Собянин представил президенту РФ Владимиру Путину проект сквозного пригородного железнодорожного движения через Москву по аналогии с МЦК. Радиальные направления соединят друг с другом, образуется сквозной диаметр. Первые диаметры должны появиться в течение двух–трех лет.
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