Эстония и РФ возобновили авиасообщение между странами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Российская авиакомпания "Аэрофлот" после более чем годового перерыва возобновила работу рейса Москва –Таллин – Москва. В воскресенье, 25 апреля, первый самолет прибыл в столицу Эстонии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Таллинского аэропорта.

Уточняется, что в Москву воздушное судно вылетит в 20:40. Кроме того, на первом этапе рейс будет обслуживаться раз в неделю по воскресеньям.

Стало известно, что в стране все еще действуют строгие правила, которые ограничивают свободный въезд из РФ в Эстонию. Посольство Эстонии в Москве подчеркивает, что все действующие на границе ограничения остаются в силе, в частности, запрет на туристические поездки в Эстонию.

Ранее сообщалось, что Россия с 1 апреля возобновила регулярное пассажирское авиасообщение с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой. Помимо этого, увеличилось число регулярных рейсов с Кубой, Белоруссией, Арменией, Азербайджаном, Египтом и ОАЭ.