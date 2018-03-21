"Аэрофлот" отменил два рейса между Москвой и Парижем

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Авиакомпантия "Аэрофлот" отменяет два рейса между между Москвой и Парижем из-за забастовки профсоюзов УВД во Франции, передает телеканал Москва 24

"В связи с забастовкой профсоюзов УВД во Франции, Аэрофлот вынужден отменить рейсы SU2462/2463 Шереметьево – Шарль-де-Голль – Шереметьево 22 марта", – сообщили в компании.

Судно на рейсах SU 2458/2459, летающее по тем же маршрутам, заменят на более вместительный Airbus А321 для перевоза пассажиров отмененных рейсов. "Аэрофлот" просит пассажиров прибывать в аэропорт не менее, чем за три часа до времени вылета.