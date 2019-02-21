Три набережные Москвы-реки отдадут велосипедистам 24 февраля

Ограничения будут действовать с 12:00 до 13:00 мск.
Старт и финиш велопробега – Парк культуры и отдыха имени Горького на Пушкинской набережной. Участники стартуют в 12:00. Маршрут велопробега пройдет по набережной вдоль реки Москвы. Общее расстояние, которое преодолеют участники велопробега, составит 12 километров. Весь маршрут велопробега пройдет по велодорожкам вдоль набережной, поэтому путь для велосипедистов станет комфортный и безопасный. Принять участие в велопробеге могут все желающие. На старте и финише всех велосипедистов будет ждать горячий чай.
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