Время поездки по Кольцевой линии против часовой стрелки увеличено

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

На Кольцевой линии столичного метрополитена против часовой стрелки незначительно увеличено время поездки по техническим причинам, говорится в сообщении подземки в Twitter.



Как отмечается, движение войдет в график в ближайшее время.