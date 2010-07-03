Движение на Бесединском мосту ограничат с 21 июня по 30 августа, передает Агентство "Москва".
Как сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы, ограничение движения в связи с ремонтом участка МКАД будет действовать круглосуточно на внутренней стороне 18 км МКАД, в том числе и на Бесединском мосту.
Уточняется, что на данном участке будет поэтапное занятие одной полосы.
Ранее стало известно, что движение на участке дублера Рублевского шоссе ограничат с 24 июня по 31 августа в связи с проведением работ по реконструкции газопровода.
Нельзя будет проехать в районе Рублевского шоссе – от дома № 91, корпуса 4 и до дома № 83, корпуса 5. Ограничения будут действовать на одной полосе с обустройством временных уширений.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.