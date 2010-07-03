Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение на Бесединском мосту ограничат с 21 июня по 30 августа, передает Агентство "Москва".

Как сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы, ограничение движения в связи с ремонтом участка МКАД будет действовать круглосуточно на внутренней стороне 18 км МКАД, в том числе и на Бесединском мосту.

Уточняется, что на данном участке будет поэтапное занятие одной полосы.

Ранее стало известно, что движение на участке дублера Рублевского шоссе ограничат с 24 июня по 31 августа в связи с проведением работ по реконструкции газопровода.

Нельзя будет проехать в районе Рублевского шоссе – от дома № 91, корпуса 4 и до дома № 83, корпуса 5. Ограничения будут действовать на одной полосе с обустройством временных уширений.

