Водителей предупредили о заторах у ТЦ

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ЦОДД предупредил автомобилистов о заторах на дорогах в центре Москвы и у торговых центров, сообщается в микроблоге учреждения в Twitter.

"Зимняя Москва прекрасна. Но на дорогах скользко, и, как обычно бывает в декабре, много машин и заторы у ТЦ и в центре", – говорится в сообщении. Водителям порекомендовали выезжать на автомобилях до или после часа пик. В ЦОДД призвали пользоваться по возможности городским общественным транспортом, чтобы добираться до нужных мест быстрее.

По информации сервиса "Яндекс.Пробки" на 14:25, заторы в Москве достигли 8 из 10 баллов. Затруднения наблюдаются на севере и западе ТТК в обоих направлениях. Трудно проехать на всем протяжении Бульварного и Садового колец. Медленно едут автомобилисты на Щелковском, Волоколамском шоссе и шоссе Энтузиастов в обоих направлениях.

По направлению в область движение затруднено на Дмитровском шоссе, Люблинской улице, Рязанском и Волгоградском проспектах. Осложнения встречаются на востоке, северо-востоке и северо-западе по внутренней стороне, а также на юге, севере и северо-востоке по внешней стороне МКАД.

