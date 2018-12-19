Водителей предупредили о заторах у ТЦ

ЦОДД предупредил автомобилистов о заторах на дорогах в центре Москвы и у торговых центров, сообщается в микроблоге учреждения в Twitter.
"Зимняя Москва прекрасна. Но на дорогах скользко, и, как обычно бывает в декабре, много машин и заторы у ТЦ и в центре", – говорится в сообщении. Водителям порекомендовали выезжать на автомобилях до или после часа пик. В ЦОДД призвали пользоваться по возможности городским общественным транспортом, чтобы добираться до нужных мест быстрее.
По информации сервиса "Яндекс.Пробки" на 14:25, заторы в Москве достигли 8 из 10 баллов. Затруднения наблюдаются на севере и западе ТТК в обоих направлениях. Трудно проехать на всем протяжении Бульварного и Садового колец. Медленно едут автомобилисты на Щелковском, Волоколамском шоссе и шоссе Энтузиастов в обоих направлениях.
По направлению в область движение затруднено на Дмитровском шоссе, Люблинской улице, Рязанском и Волгоградском проспектах. Осложнения встречаются на востоке, северо-востоке и северо-западе по внутренней стороне, а также на юге, севере и северо-востоке по внешней стороне МКАД.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.