Следователи начали проверку после аварийной посадки Як-42 в аэропорту Домодедово

19 июля, 12:57
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Доследственную проверку по факту аварийной посадки самолета Як-42 в аэропорту Домодедово проводит Следственный комитет России. Об этом сообщила старший помощник главы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская, передает Агентство "Москва".
По данным следствия, в среду в 13:45 при посадке в аэропорту Домодедово самолета Як-42, который выполнял рейс Ижевск-Москва, два пневматика левой стойки шасси разрушились.
В самолете находились 79 пассажиров и четыре члена экипажа. По словам Марковской, никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что Самолет Sukhoi Superjet-100 совершил жесткую посадку в аэропорту Жуковский. Борт приземлился без стойки шасси на специально подготовленную полосу, которую покрыли пеной для предотвращения возгорания. Инцидент произошел во время испытаний.
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