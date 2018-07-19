Следователи начали проверку после аварийной посадки Як-42 в аэропорту Домодедово

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Доследственную проверку по факту аварийной посадки самолета Як-42 в аэропорту Домодедово проводит Следственный комитет России. Об этом сообщила старший помощник главы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская, передает Агентство "Москва".

По данным следствия, в среду в 13:45 при посадке в аэропорту Домодедово самолета Як-42, который выполнял рейс Ижевск-Москва, два пневматика левой стойки шасси разрушились.

В самолете находились 79 пассажиров и четыре члена экипажа. По словам Марковской, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что Самолет Sukhoi Superjet-100 совершил жесткую посадку в аэропорту Жуковский. Борт приземлился без стойки шасси на специально подготовленную полосу, которую покрыли пеной для предотвращения возгорания. Инцидент произошел во время испытаний.