Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Аэропорт Внуково возобновил работу после временной приостановки. Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Там уточнили, что по независящим от аэропорта причинам во Внуково с 11:47 были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По согласованию с госкорпорацией по организации воздушного движения с 12:00 аэропорт стал работать на прием воздушных судов, а с 12:30 возобновлен и выпуск самолетов.

Ранее около 40 авиарейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы в ночь с 13 на 14 января из-за непогоды.

Так, в Шереметьево задержали 19 рейсов, в Домодедово – 13 рейсов. Во Внуково шесть рейсов перенесли на более позднее время и один отменили.



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