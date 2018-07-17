На нескольких улицах в столице ограничат движение до конца августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Движение транспорта ограничат на нескольких столичных улицах, передает портал мэра и правительства Москвы. В большинстве случаев ремонтные работы планируется закончить летом, однако на некоторых участках они продлятся до конца октября.

Участок Коленчатого переулка от улицы Мишина до дома 12 будет закрыт до 24 июля из-за строительства жилого дома. До 1 августа проехать нельзя будет по четырем полосам на Рязанском проспекте в районе дома 2, корпуса 2.

До 9 августа ограничено движение по одной полосе в 2-м Обыденском переулке от дома 8/8, строения 2 до дома 13. Дорогу перекрыли из-за реконструкции инженерных сетей. Правда, с 10 по 30 августа ремонтные работы возобновятся.

До 30 августа проехать нельзя будет по Первомайской улице в районе дома 42, корпуса 4. До 31 августа ограничена будет одна полоса Семеновской набережной от дома 3/1, строения 13а до пересечения с Гольяновской улицей и в районе дома 2/1, строения 1.

Также до последнего дня лета будет закрыта Гольяновская улица от пересечения с Семеновской набережной до дома 2/1, и Проектируемый проезд № 789 от пересечения с Семеновской набережной до дома 3/1, корпуса 5.

До 1 сентября автомобилисты не смогут проехать по одной полосе улицы Усачева – от дома 17, строения 1 до дома 20.

С 20 июля по 26 августа и с 11 по 30 сентября круглосуточно будет закрыто движение на улице Сергия Радонежского.

До 30 октября не проехать будет по одной полосе на пересечении Чертановской и Днепропетровской улиц.