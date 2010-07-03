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01:03

Акция "На работу на велосипеде" пройдет в столице в пятницу

транспорт

01:03

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Фото: Москва 24

"На работу на велосипеде". Акция с таким названием пройдет 17 мая по всей стране. Ожидается, что участие в ней примут более 2 тысяч москвичей, передает РИА Новости.

По словам организаторов, основная цель мероприятия – показать, что велосипед может быть альтернативным транспортом в городе, тем самым внести вклад в развитие велокультуры.

Как рассказал куратор проекта Владимир Кумов, надо сделать так, чтобы как можно больше компаний пригласили своих сотрудников поехать на работу на велосипеде и создали для этого все условия.

Кумов добавил, что велосипед был выбран альтернативным транспортом по ряду причин. Человек, который ездит на работу на велосипеде, меньше болеет. Транспорт не наносит вреда экологии, и с его помощью можно решить транспортные проблемы в виде заторов.

В день акции в Москве будут установлены "энергетические точки", где велосипедистов будут встречать с угощениями, улыбками и сувенирами.

В Москве таких точек будет 10. Они расположатся в центре города. Участникам акции будут раздавать тряпичные сумки, в которых будет вода, энергетические батончики и сувениры.

В Москве акция "На работу на велосипеде" проходит с 2014 года. С 2015 года проект стал всероссийским. Акцию стали проводить дважды в год: в мае и в сентябре при поддержке министерства транспорта РФ.

В этом году 33 региона страны подтвердили свое участие в акции.

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