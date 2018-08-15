Очередь в железнодорожные кассы ограничат 10 минутами

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пассажиры будут проводить в очередях за билетами на поезда дальнего следования не более 10 минут, а на электрички – до семи минут. Такое максимальное время ожидания рекомендовали установить вокзалам. Соответствующий ГОСТ приняли в Росстандарте.

Документ вступит в силу с 1 декабря 2018 года. В нем сказано. что такие же нормы должны действовать и в отношении очередей к билетным автоматам и терминалам на вокзалах.

Отмечается также, что очереди не должны мешать пассажиропотоку, для них нужно предусматривать свободное пространство глубиной не менее трех метров при интенсивности движения до 500 пассажиров и четырех метров в остальных случаях, сообщает газета "Известия".

Стандарт также предъявляет новые требования к санитарным комнатам на вокзалах: постоянное наличие туалетной бумаги, жидкого мыла, электрополотенца или бумажных полотенец.

Также руководство железнодорожных станций должно стирать граффити и вандальные надписи в течение одной недели, а кассу или систему голосовых сообщений нужно чинить не более чем за сутки. Количество сидений в зале ожидания должно обеспечивать посадочным местом 30 процентов пассажиров. В зале должна быть хотя бы одна розетка для пассажиров.

В Росстандарте и Минтрансе не смогли предоставить оперативные комментарии по новому стандарту. А в "РЖД" отметили, что участвовали в его разработке. ГОСТ соответствует современным требованиям пассажиров, полагают в компании.