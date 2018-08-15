Очередь в железнодорожные кассы ограничат 10 минутами

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Пассажиры будут проводить в очередях за билетами на поезда дальнего следования не более 10 минут, а на электрички – до семи минут. Такое максимальное время ожидания рекомендовали установить вокзалам. Соответствующий ГОСТ приняли в Росстандарте.
Документ вступит в силу с 1 декабря 2018 года. В нем сказано. что такие же нормы должны действовать и в отношении очередей к билетным автоматам и терминалам на вокзалах.
Отмечается также, что очереди не должны мешать пассажиропотоку, для них нужно предусматривать свободное пространство глубиной не менее трех метров при интенсивности движения до 500 пассажиров и четырех метров в остальных случаях, сообщает газета "Известия".
Стандарт также предъявляет новые требования к санитарным комнатам на вокзалах: постоянное наличие туалетной бумаги, жидкого мыла, электрополотенца или бумажных полотенец.
Также руководство железнодорожных станций должно стирать граффити и вандальные надписи в течение одной недели, а кассу или систему голосовых сообщений нужно чинить не более чем за сутки. Количество сидений в зале ожидания должно обеспечивать посадочным местом 30 процентов пассажиров. В зале должна быть хотя бы одна розетка для пассажиров.
В Росстандарте и Минтрансе не смогли предоставить оперативные комментарии по новому стандарту. А в "РЖД" отметили, что участвовали в его разработке. ГОСТ соответствует современным требованиям пассажиров, полагают в компании.
Лоукостеры от РЖД будут стоить на 10 процентов дешевле
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: