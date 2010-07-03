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Общество

10:05

Павильон МЦД в Международный день студентов будет работать как бесплатное антикафе

транспорт город общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Международный день студентов павильон Московских центральных диаметров (МЦД) будет работать как бесплатное антикафе. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы.

"В Международный день студентов, 17 ноября, с 9:00 в павильоне МЦД организуют развлекательную программу. Формат антикафе обычно подразумевает, что люди платят за проведенное в нем время, но у нас все абсолютно бесплатно. Посетителям предложат сыграть в настольные игры, в приставку, в настольный футбол. В павильоне также работает Wi-Fi", – сообщил департамент.

Павильон МЦД был открыт 21 декабря 2018 года. Его открывал Сергей Собянин.

В павильоне можно узнать сведения о маршрутах МЦД, сроках запуска диаметров, стоимости билетов и способах оплаты проезда. Также здесь есть маршрутизатор.

За все время работы павильона его уже посетило более 150 тысяч человек, в том числе иностранные туристы.

Ранее сообщалось, что специалисты окрасили в цвета "фуксия" и "физалис" более 30 кассовых блоков и турникетных павильонов на станциях. 36 кассовых блоков и турникетных павильонов окрашены в цвета диаметров: на МЦД-1 это "физалис", на МЦД-2 – "фуксия". Как отмечается, кассовые блоки и турникетные павильоны уже окрашены на стациях Дегунино, Бескудниково, Лианозово, Марк, Красногорская, Ржевская и Гражданская и других.

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