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Часто ищут

03:08

Автобусный маршрут №460 "Метро "Щукинская" – "МЦК "Стрешнево" запустят 15 июня

транспорт

03:08

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Фото: Москва 24

Автобусный маршрут №460 от станции метро "Щукинская" до станции МЦК "Стрешнево" запустят 15 июня, передает Агентство "Москва".

Как сообщили в "Мосгортрансе", автобусы будут перевозить людей ежедневно с 7:00 до 21:00. Маршрут проходит от станции метро "Щукинская" по улице Авиационная, Маршала Василевского, Академика Курчатова, по Волоколамскому шоссе, 1-му Красногорскому проезду до станции МЦК "Стрешнево".

Остановки будут осуществляться в пунктах "Новощукинская улица", "Метро "Щукинская", "Улица Маршала Василевского", "Площадь Академика Курчатова", "1-й Пехотный переулок", "Авиационная улица", "Покровское-Стрешнево", "Пехотная улица", "МЦК "Стрешнево".

Ранее сообщалось, что продажа билетов на ежедневные автобусные рейсы по регулярному маршруту Москва – Почеп отправлением с автостанции "Теплый Стан" откроется 16 июня.

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