В "Трансмашхолдинге" опровергли сообщения о поломках поездов "Москва"

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

"Трансмашхолдинг" опроверг сообщения о поломках поездов метро "Москва". В компании отметили, что фиксация дверей в открытом положении – часть системы безопасности составов, сообщает Агентство "Москва".

Алгоритм системы выглядит следующим образом – при обнаружении препятствия двери автоматически открываются. Если препятствие возникает три раза подряд, система воспринимает его как неустранимое.

В этом случае, чтобы закрыть двери требуется вмешательство машиниста. При этом по правилам эксплуатации, после вмешательства машиниста система управления должна пройти проверку в депо. Поезд выводится с линии, тестируется и возвращается на маршрут.

В компании отмечают, что безопасность пассажиров является первостепенной задачей. Поэтому в поездах "Москва" применяются самые современные системы безопасности, одна из которых – система "противозажатия".

Поезда нового поколения "Москва" курсируют на Таганско-Краснопресненской линию метро. На данный момент в эксплуатацию введено 23 поезда из 33 запланированных.