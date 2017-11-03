Еще три поезда "Москва" запустили на фиолетовой ветке метро

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Еще три поезда нового поколения "Москва" вышли на Таганско-Краснопресненскую линию метро. Перед запуском составы тщательно проверили. Всего в эксплуатацию ввели 23 поезда из 33 запланированных.

Сейчас на фиолетовой ветке заменили на новые более четверти поездов. Каждый вагон 765-й серии полностью соответствует техническим требованиям и нормам безопасности.



В течение двух месяцев в эксплуатацию введут еще 10 таких поездов, сообщает информационный центр транспортного комплекса столицы. В итоге подвижной состав на Таганско-Краснопресненской линии будет составить из поездов нового поколения на 40 процентов.

Поезда нового поколения "Москва" перевозят на 15 процентов больше людей. Вагоны оснащены широкими дверными проемами со световыми, звуковыми индикаторами, интерактивными дисплеями и зарядками для мобильных устройств. Поезда полностью адаптированы для маломобильных горожан. По всему поезду организован сквозной проход, а поручней стало больше на 30 процентов.

Первые составы 765-й серии поехали по фиолетовой линии в апреле 2017 года. К середине сентября они перевезли больше 18 миллионов пассажиров.



О том, как изменился столичный транспорт за девять месяцев 2017 года, читайте здесь.