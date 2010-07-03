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17:25

Движение в районе ул. Смольная ограничат до 7 июня

транспорт

17:25

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо

На севере столицы из-за инженерных работ ограничат движение в Проектируемом проезде №6179.

С 13 мая по 7 июня в районе дома 59, корпус 1, строение 2 по улице Смольная движение будет организовано на одной полосе с приоритетным правом проезда.

Ранее сообщалось, что временные ограничения движения введут в семи округах столицы с 13 мая. Схему движения изменят из-за инженерных работ и перекладки газопровода. В частности, до 8 июня движение ограничат по одной полосе в Духовском переулке. Во время работ там нельзя будет парковаться.

Кроме того, в ЮВАО перекрыли участки двух улиц в связи со строительством Некрасовской линии столичного метрополитена. Ограничения будут действовать до февраля 2020 года.

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