Схема движения в семи округах изменится с 13 мая

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Временные ограничения движения введут в семи округах столицы с 13 мая. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что схему движения изменят из-за инженерных работ и перекладки газопровода.

В частности до 8 июня движение ограничат по одной полосе в Духовском переулке. Во время работ там нельзя будет парковаться.

До 15 июня водителей не пустят по одной полосе в проезде Серебрякова около дома 32 на Сельскохозяйственной улице, а также по двум полосам на Березовой аллее.

Оставшийся май и весь июнь будут действовать перекрытия в районе дома 30 на улице Берзарина. Там ограничат движение по одной полосе и обустроят временные уширения.

С 13 по 17 мая и с 6 по 17 июня движение ограничат на Муромской улице, а с 20 по 27 мая – на Красносолнечной. Помимо этого, с 27 мая по 5 июня и с 18 по 25 июня перекроют участок Заозерной улицы.

Движение на одной из полос Смольной улицы ограничат до 7 июня. Аналогичные ограничения введут в Проектируемом проезде № 6179.

Изменится схема движения и на участке Дашкова переулка. До 15 июня там круглосуточно будет перекрыта одна полоса.

На юго-востоке Москвы с 13 мая по 30 июня ограничат движение на участке Батюнинского проезда. Кроме того, перекрытия введут на Новоостаповской улице.

Водителям посоветовали заранее планировать маршрут.

Ранее сообщалось об ограничении движения в Даниловском районе. Из-за инженерных работ движение перекроют в Духовском переулке от 10 до 16 дома.

