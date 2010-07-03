Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

09:59

Схема движения в семи округах изменится с 13 мая

транспорт перекрытия

09:59

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Алексей Белкин

Временные ограничения движения введут в семи округах столицы с 13 мая. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что схему движения изменят из-за инженерных работ и перекладки газопровода.

В частности до 8 июня движение ограничат по одной полосе в Духовском переулке. Во время работ там нельзя будет парковаться.

До 15 июня водителей не пустят по одной полосе в проезде Серебрякова около дома 32 на Сельскохозяйственной улице, а также по двум полосам на Березовой аллее.

Оставшийся май и весь июнь будут действовать перекрытия в районе дома 30 на улице Берзарина. Там ограничат движение по одной полосе и обустроят временные уширения.

С 13 по 17 мая и с 6 по 17 июня движение ограничат на Муромской улице, а с 20 по 27 мая – на Красносолнечной. Помимо этого, с 27 мая по 5 июня и с 18 по 25 июня перекроют участок Заозерной улицы.

Движение на одной из полос Смольной улицы ограничат до 7 июня. Аналогичные ограничения введут в Проектируемом проезде № 6179.

Изменится схема движения и на участке Дашкова переулка. До 15 июня там круглосуточно будет перекрыта одна полоса.

На юго-востоке Москвы с 13 мая по 30 июня ограничат движение на участке Батюнинского проезда. Кроме того, перекрытия введут на Новоостаповской улице.

Водителям посоветовали заранее планировать маршрут.

Ранее сообщалось об ограничении движения в Даниловском районе. Из-за инженерных работ движение перекроют в Духовском переулке от 10 до 16 дома.

Читайте также

транспорт перекрытия

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика