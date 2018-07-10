Около 380 км дорог построят в Москве до конца 2021 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Порядка 380 километров дорог должны построить в столице до конца 2021 года, сообщает Стройкомплекс Москвы.

Как заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, в городе появится также около 100 тоннелей, мостов и эстакад. По его словам, в район с новой дорогой приходят инвестиции, начинается активное строительство жилья и инфраструктуры.

Глава комплекса подчеркнул, что большая часть адресной инвестиционной программы Москвы направляется на развитие транспортной инфраструктуры. Он напомнил, что за последние семь лет в Москве реконструировали и построили около 700 километров дорог – это 16 процентов от существующей дорожной сети. Работы провели на 14 транспортных развязках на МКАД и девяти вылетных магистралях.

А к 2023 году в столичном регионе собираются построить 263 километра железнодорожных путей и шесть новых станций. Хуснуллин добавил, что с 2010 по 2017 год протяженность путей на радиальных направлениях железной дороги возросла на 45 километров.

В частности, движение запустили по участку железной дороги Москва – Крюково Октябрьского направления. Благодаря этому жителям Зеленограда стало легче добираться в центр города.