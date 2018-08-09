Движение на участках двух улиц на северо-западе Москвы ограничат до 30 сентября

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В связи с проведением плановых инженерных работ на участках двух улиц на северо-западе Москвы будет ограничено движение/

Как уточнили в информационном центре транспортного комплекса столицы, ограничение автодвижения будет действовать на участке Проектируемого проезда №5503 в районе дома № 99а, строение 8 по улице Летная. А также на участке проезда Стратонавтов от дома №11, строение 2 до дома №11, корпус 1.

По времени данные изменнения будут актуальны в круглосуточном режиме с 10 по 25 августа и с 10 по 30 сентября.