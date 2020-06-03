Стены станции "Славянский мир" украсят мифологические животные

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Станцию "Славянский мир" Коммунарской линии метро украсят изображения мифологических животных, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он уточнил, что станцию выполнят в оранжево-серой гамме, изображения животных из славянской мифологии появятся на путевых стенах, а потолок украсят перекрещивающиеся рейки, в которые будут вмонтированы осветительные приборы.

"Довольно необычно будет выглядеть и наземный павильон станции, словно сложенный из гигантских каменных валунов. Возможно, кому-то он напомнит вход в древнюю пещеру. На его фасадах также будут тематические рисунки", – добавил он.

По словам Кузнецова, архитектурный облик станции утвердила Москомархитектура. В нем присутствуют славянские мотивы, в то же время создается ассоциация с древними пещерами, где археологи находили наскальные рисунки.

Колонны и пол выполнят из кварца и гранита. Такие же материалы используют для отделки вестибюлей. Потолок выполнят из алюминиевых подвесных панелей.

Линейная раскладка плит пола и элементов потолка будет направлять пассажиров по пути следования к турникетам и выходам. Кассовый блок выделят яркой отделкой на фоне монохромной стены.

Станция площадью 11 тысяч квадратных метров расположится на территории поселения Мосрентген вдоль МКАД, с северо-западной стороны от торгового центра "Славянский мир". В связи с этим предусмотрен подземный переход из метро в ТЦ.

Наземный вестибюль будет накрывать эффектная "скала" – фасады отделают панелями из антивандального декоративного фибробетона белого цвета. Геометрию павильона подчеркнут колонны, поддерживающие массивный козырек.

Прилегающую территорию благоустроят, сделав газон и зону отдыха с лавочками. Также предусмотрена парковка.

В марте стало известно, что в столице началось строительство основания станции "Славянский мир" Коммунарской линии метро. Работы начались на внешней стороне Московской кольцевой дороги (МКАД) вдоль 42-го километра.

Протяженность Коммунарской линии метро в перспективе составит примерно 40 километров. На ней будут размещены 16 станций – от "Севастопольского проспекта" до "Троицка". Ввод участка от "Улицы Новаторов" до "Коммунарки" запланирован на 2023 год.

