"Ласточками" на маршруте Москва – Крюково воспользовались 18 млн пассажиров

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

За два года работы на маршруте Москва – Крюково поезда "Ласточка" перевезли почти 18 миллионов пассажиров, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Каждую неделю экспрессами пользуются около 140 тысяч горожан. На скоростных поездах из центра столицы до Зеленограда можно добраться сего за 25–35 минут.

Первые "Ласточки" стали ходить по этому маршруту 1 октября 2015 года. За год ими воспользовались 7,8 миллиона человек, еще за один год прибавилось 10 миллионов.

Пассажиропоток в среднем вырос на 25 процентов. По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, все это стало возможным благодаря доступным тарифам и широкому абонементному меню.

Экспрессы "Ласточка" на участке Москва – Крюково ходят от Ленинградского вокзала и останавливаются в Химках, Сходне и Крюково. Поезда, следующие до Твери, также останавливаются в Клину и Солнечногорске.

Средний интервал движения поездов – около семи минут в час пик. С октября 2016 года в утренний час пик на участок выходит дополнительная пара "Ласточек". По рабочим дням здесь курсируют 33 пары экспрессов.

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