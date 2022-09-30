Россиянам рассказали о способах защиты данных в облаке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Глава группы SOC практики информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Владимир Асташов назвал способ защитить данные в облачных хранилищах. Об этом сообщает "Лента.ру".

"Для того чтобы обезопасить конфиденциальные данные, необходимо использовать криптоконтейнеры – программы, созданные для защиты от взлома", – заявил специалист.

По словам Асташова, даже если злоумышленники получат доступ к данным пользователей, то увидят всего лишь зашифрованный файл, что означает более высокую конфиденциальность информации и защищенность личных сведений.

Эксперт при этом предупредил, что названный им способ хранения данных менее удобен для пользователя. Использование криптоконтейнера потребует установки дополнительных программ для доступа к зашифрованным файлам.

Другими способами защиты данных в облаке Осташов определил надежный пароль (в частности, нельзя применять то же сочетание знаков, которое используется в другом сервисе или на сайте) и двухфакторную аутентификацию, позволяющую среагировать на атаку злоумышленников благодаря уведомлениям.

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