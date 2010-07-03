"Цифровое теледерево" вырастет в ГУМе

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Открытие арт-объекта "Цифровое теледерево" 5 апреля состоится в ГУМе. Оно станет символом перехода России на новый формат телевещания.

Церемония пройдет в преддверии окончательного перехода на цифровой сигнал еще 20 регионов страны, в числе которых будут Москва и Подмосковье.

Ожидается, что "Цифровое теледерево" объединит телеканалы двух мультиплексов. С полным запуском сети цифрового вещания в конце прошлого года россияне начали принимать эти каналы в высоком качестве.

В мероприятии примут участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, заммэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко, гендиректор Российской телевизионной и радиовещательной сети Андрей Романченко и председатель совета директоров группы компаний Bosco Михаил Куснирович.



"Мосгорсправка": цифровое ТВ

Вместе с арт-объектом в ГУМе откроется выставка истории телевидения. Ее посетители увидят раритетное студийное оборудование и новейшие технологии эфирного вещания.

Отдельную экспозицию посвятят инфраструктурному проекту по строительству сети цифрового эфирного телевещания. Крупнейшая в мире сеть охватывает более 98% населения РФ и включает 5040 объектов. Цифровая выставка будет работать до 24 апреля.

В 2019 году Россия поэтапно переходит от аналогового вещания к цифровому. Первой на новый формат перешли в Тверской области, а 11 февраля к ней присоединились еще семь регионов.

В рамках второй волны, намеченной на 15 апреля, отключение аналогового ТВ произойдет в Москве, Подмосковье, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Мордовии, Удмуртии, Чувашии, а также Амурской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курганской, Липецкой, Новгородской, Сахалинской и Тюменской областях. Кроме того, на цифру перейдут Ставропольский край и ЯНАО. Оставшиеся 57 регионов сменят 3 июня.

