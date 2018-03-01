Tele2 и ДИТ Москвы объявили о сотрудничестве в направлении "умного города"

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Департамент информационных технологий города Москвы совместно с Tele2 объявили о намерении реализовать ряд проектов по "Умному городу" на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне.

Заместитель руководителя ДИТ Москвы Александр Горбатько и генеральный директор "Tele2 Москва" Игорь Жижикин рассказали, что развитие инноваций и новых мобильных технологий особенно актуально для Москвы в сравнении с другими городами России и мира.

На встрече с журналистами в рамках круглого стола MWC "Технологии, приближающие будущее" Жижикин объявил, что московский Tele2 расширяет фокус своей деятельности в столичном регионе и трансформируется в оператора "умного города". По его словам, первый пилотный проект с ДИТ планируется запустить в ближайшее время.

Отмечается, что Tele2 уже работает с городскими властями, в том числе в области предоставления аналитики Big Data. Например, в прошлом году Tele2 на основании геоаналитики "больших данных" подготовила для ДИТ Москвы информацию о динамике передвижения населения, которая была учтена при планировании технической инфраструктуры города.

Гендиректор "Tele2 Москва" отдельно остановился на возможностях Big Data для развития мегаполиса и привел примеры того, как оператор анализирует трафик людей по мере заселения в новостройки. Данные оператора позволяют оценить, сколько времени они проводят в "домашнем" секторе, в каких районах Москвы работают, как долго и на каком транспорте добираются до места работы и многое другое.

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