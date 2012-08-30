Осуждены обвиняемые по делу о "торговле должностями" в ФНС

Кунцевский суд Москвы сегодня, 30 августа, признал виновными в покушении на мошенничество обвиняемых по делу о "торговле должностями" в налоговой службе.

Заместитель начальника отдела столичного Управления ФНС Андрей Моросанов приговорен к двум годам заключения, замгендиректор одного из институтов при Российской академии наук Павел Свердлов – к 2,5 годам, его бывший советник – Николай Ананьев – к двум годам лишения свободы условно.

Процесс проходил в особом порядке, так как обвиняемые попросили у суда снисхождения и раскаялись в содеянном, сообщает РИА Новости.

Следствие установило, что Свердлов создал организованную группу, в которую вовлек Моросанова и Ананьева. За вознаграждение в 15 миллионов рублей они пообещали потерпевшему высокую должность. Когда потерпевший занял должность начальника инспекции УФНС России по городу Ступино без помощи обвиняемых, Моросанов, Ананьев и Свердлов стали угрожать ему увольнением, если он откажется выплачивать им вознаграждение. Передав им три миллиона рублей, потерпевший обратился в полицию.