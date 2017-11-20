Телефон полковника Захарченко прослушивали с 2013 года‍

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Телефон экс-заместителя начальника антикоррупционного управления МВД России Дмитрия Захарченко прослушивали с 2013 года.

Прослушивание переговоров по указанным телефоном разрешил Московский гарнизонный военный суд 1 января 2013 года, сообщает Агентство "Москва". Прокурор Сергей Бочкарев предоставил суду переписку Захарченко с его бывшей женой Мариной Семыниной.

В суд направили исковое заявление об обращении в доход государства обнаруженных и арестованных при расследовании денег и другое имущества. Изъятию подлежат 27 объектов недвижимости – квартир и машино-мест в элитных районах столицы, четыре дорогих авто, около восьми миллиардов рублей и золотой слиток. Всего Генпрокуратура РФ попросила обратить в пользу государства примерно девять миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что мать полковника МВД Дмитрия Захарченко вела учет денег на общую сумму восемь миллиардов рублей. В квартире сестры Захарченко Ирины Разгоновой обнаружили свыше 120 миллионов долларов и тетрадь на 12 листов. В ней мать полковника вела учет денежных средств. Отмечалось, что все расчеты велись в столбик, как это делают учителя: сама она была преподавателем математики. Все расчеты оказались верны.

СМИ также рассказали, что мать и сестра Дмитрия Захарченко переехали за границу. К этому их подтолкнула "сложившаяся ситуация", обыски и иные обстоятельства, связанные с делом Захарченко.

Ранее следователи нашли и арестовали у Захарченко и членов его семьи более 374 миллионов рублей, свыше 140 миллионов долларов, более двух миллионов евро, а также 13 квартир и 14 машино-мест. У них обнаружили четыре иномарки и золотой слиток весом полкилограмма. Мать и сестра Захарченко утверждали, что деньги им подкинули.

В сентябре 2016 года Дмитрия Захарченко арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями, воспрепятствовании расследованию и получении взятки. Его обвинили в трех эпизодах получения взятки: семь миллионов рублей от бывшего руководителя и совладельца компании "Русинжиринг" Анатолия Пшегорницкого, 800 тысяч долларов от ресторатора Меди Дусса и от него же 3,5 миллиона рублей в виде дисконтной карты ресторана "Ля Маре". Захарченко также предупредил бывшего финансового директора "Нота-банка" Галину Марчукову и ее сестру Ларису о предстоящих обысках.

В апреле 2017 года следователи арестовали его отца Виктора Захарченко. Ему выдвинули обвинение в присвоении и растрате крупной суммы денег. Известно, что он пытался избавиться от своего имущества, находясь в СИЗО, – хотел переписать на других лиц.