Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

10:45

Следствие ходатайствует об аресте и.о. главы подмосковного Дзержинского

суды

10:45

Поделиться в социальных сетях:

Фото: СК

Следствие просит суд арестовать исполняющего обязанности главы города Дзержинский Московской области Сергея Грибинюченко, задержанного за взятку, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

О задержании Грибинюченко стало известно накануне. По данным следствия, Грибинюченко получил взятку в 20 тысяч долларов от лица, действующего под контролем сотрудников правоохранительных органов. Передача денег состоялась 18 февраля на автомобильной парковке одного из торговых центров в Подмосковье.

Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за общее покровительство одной из частных компаний при исполнении муниципальных контрактов, заключенных с администрацией Пушкинского муниципального района Московской области. Ранее Грибинюченко занимал должность главы Пушкинского района Подмосковья.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере". СК опубликовал видео, которое длится полминуты. На нем зафиксирован момент задержания Грибинюченко в кабинете, когда он получал взятку за покровительство коммерческой компании.

суды

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика