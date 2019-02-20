Следствие ходатайствует об аресте и.о. главы подмосковного Дзержинского

Следствие просит суд арестовать исполняющего обязанности главы города Дзержинский Московской области Сергея Грибинюченко, задержанного за взятку, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.
О задержании Грибинюченко стало известно накануне. По данным следствия, Грибинюченко получил взятку в 20 тысяч долларов от лица, действующего под контролем сотрудников правоохранительных органов. Передача денег состоялась 18 февраля на автомобильной парковке одного из торговых центров в Подмосковье.
Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за общее покровительство одной из частных компаний при исполнении муниципальных контрактов, заключенных с администрацией Пушкинского муниципального района Московской области. Ранее Грибинюченко занимал должность главы Пушкинского района Подмосковья.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере". СК опубликовал видео, которое длится полминуты. На нем зафиксирован момент задержания Грибинюченко в кабинете, когда он получал взятку за покровительство коммерческой компании.
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