Следствие ходатайствует об аресте и.о. главы подмосковного Дзержинского

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Следствие просит суд арестовать исполняющего обязанности главы города Дзержинский Московской области Сергея Грибинюченко, задержанного за взятку, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

О задержании Грибинюченко стало известно накануне. По данным следствия, Грибинюченко получил взятку в 20 тысяч долларов от лица, действующего под контролем сотрудников правоохранительных органов. Передача денег состоялась 18 февраля на автомобильной парковке одного из торговых центров в Подмосковье.

Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за общее покровительство одной из частных компаний при исполнении муниципальных контрактов, заключенных с администрацией Пушкинского муниципального района Московской области. Ранее Грибинюченко занимал должность главы Пушкинского района Подмосковья.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере". СК опубликовал видео, которое длится полминуты. На нем зафиксирован момент задержания Грибинюченко в кабинете, когда он получал взятку за покровительство коммерческой компании.