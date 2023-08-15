Суд оштрафовал экс-полковника Квачкова на 40 тыс рублей за дискредитацию ВС РФ

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Тверской суд Москвы признал отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова виновным по статье 20.3.3 КоАП РФ о дискредитации российской армии. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказали в суде, Квачкову назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. Протокол о дискредитации ВС РФ был составлен в отношении экс-полковника еще в середине минувшего июля.

Владимир Квачков стал известен в 2005 году после задержания по подозрению в организации покушения на Анатолия Чубайса. Впоследствии по этому делу он провел в заключении 3 года, но затем его оправдали.

Уже в 2010 году экс-полковника снова задержали по обвинению в подготовке вооруженного мятежа. В 2013 году его приговорили к 13 годам лишения свободы, но затем срок смягчили до 8 лет. А в 2016 году Квачков стал фигурантом дела об экстремизме.

В феврале 2019 года Квачкова освободили. Соответствующее решение принял Зубово-Полянский районный суд Мордовии в связи с частичной декриминализацией статьи "Возбуждение ненависти и вражды".

